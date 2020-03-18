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Общество

К Дню Победы уберут забор у стадиона «Машиностроитель» в Пскове

Фото Натальи Оглоблиной

В Пскове забор возле стадиона «Машиностроитель» со стороны улицы Кузнецкая будет убран к Дню Победы. Об этом рассказал директор компании, занимающийся проектом реконструкции объекта, Юрий Стрелков во время встречи с главой администрации Александром Братчиковым 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото Натальи Оглоблиной

«По улице Кузнецкая будет проходить «Бессмертный полк», стадион должен быть приведен в порядок», - добавил Александр Братчиков.

На данный момент на объекте работают 150 человек. Все мероприятия, по словам директора, соответствуют требованиям контракта.

«Устройство футбольного поля будет, когда установится хорошая погода», - добавил Юрий Стрелков, отметив, что сейчас ведутся работы по инженерным сетям и по отделке, устанавливаются окна.

В располагающемся по соседству административном здании осуществляется монтаж окон, работы по прокладке электрики.

«Сроки соблюдаются, перебоев нет, к 1 августа 2020 года закончим полностью», - отметил Юрий Стрелков.

Новый современный стадион будет использоваться для тренировок. Реконструкция позволила увеличить размер площади стадиона – теперь там будет 2800 посадочных мест. Будут также установлены беговые дорожки с искусственным покрытием.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов рассказал, что стадион будет соответствовать уровню для проведения матча второго дивизиона.

«Будет возможность заниматься легкой атлетикой, проводить соревнования всероссийского значения, - добавил Александр Коновалов. – Секции для велосипедного спорта и фехтования также будут открыты».

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