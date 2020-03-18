Более 40 заявок поступили на участие во Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота» в Псковской области

17:18, 18 марта 2020, ПАИ

Более 40 заявок поступило от участников Всероссийского поэтического конкурса «Высота», рассказал заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 марта.

Поэтический конкурс «Высота» посвящен 20-летию подвига псковских десантников 6-ой роты 76-й дивизии. Он входит в проект «Чтобы помнили», поддержанный Фондом президентских грантов. Сейчас поступили конкурсные работы от авторов из Москвы, с Дальнего Востока и средней полосы России. Наибольший поток заявок ожидается ближе к завершению сроков приема, сообщил Андрей Бениаминов. Заявки можно прислать до 25 мая.

Андрей Бениаминов также отметил, что конкурс пройдет онлайн, ограничений по возрасту нет, единственное исключение — все стихотворения должны быть посвящены 6-й роте. Победители будут приглашены на фестиваль «Словенское поле», где им вручат подарки.