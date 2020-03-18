0
17:19
«Евровидение» отменили из-за коронавируса
16:27
Михаил Ведерников: Воссоединение Крыма с Россией — одно из важнейших событий нашей страны
16:06
Начался ПАИ-live c Андреем Бениаминовым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
15:40
Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области
14:20
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
13:50
Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта
13:00
Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова
Еще новости
Общество

Более 40 заявок поступили на участие во Всероссийском поэтическом конкурсе «Высота» в Псковской области

Более 40 заявок поступило от участников Всероссийского поэтического конкурса «Высота», рассказал заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 марта.

Поэтический конкурс «Высота» посвящен 20-летию подвига псковских десантников 6-ой роты 76-й дивизии. Он входит в проект «Чтобы помнили», поддержанный Фондом президентских грантов. Сейчас поступили конкурсные работы от авторов из Москвы, с Дальнего Востока и средней полосы России. Наибольший поток заявок ожидается ближе к завершению сроков приема, сообщил Андрей Бениаминов. Заявки можно прислать до 25 мая.

 Андрей Бениаминов также отметил, что конкурс пройдет онлайн, ограничений по возрасту нет, единственное исключение — все стихотворения должны быть посвящены 6-й роте. Победители будут приглашены на фестиваль «Словенское поле», где им вручат подарки. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Facebook вновь открыл доступ к литературному конкурсу псковских писателей Начался ПАИ-live c Андреем Бениаминовым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) Из-за угрозы распространения коронавируса особое внимание уделят пенсионерам в Псковской области Региональный «Сириус» откроется в Псковской области в 2021 году О своём визите в образовательный центр «Сириус» расскажет врио ректора ПсковГУ в эфире ПАИ-live Сергей Пайст отвечает на вопросы в ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта Борис Елкин: Состояние автобусов в Пскове оставляет желать лучшего Елена Полонская: Горжусь тем, что инициатива по пересмотру качества питания в школах родилась именно в Пскове Елена Полонская: России нужна обновленная Конституция
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Евровидение» отменили из-за коронавируса
18 марта 2020
«Евровидение» отменили из-за коронавируса
Михаил Ведерников: Воссоединение Крыма с Россией — одно из важнейших событий нашей страны
18 марта 2020
Михаил Ведерников: Воссоединение Крыма с Россией — одно из важнейших событий нашей страны
Начался ПАИ-live c Андреем Бениаминовым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
18 марта 2020
Начался ПАИ-live c Андреем Бениаминовым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области
18 марта 2020
Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
18 марта 2020
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта
18 марта 2020
Почему Фейсбук забанил литературный конкурс псковских писателей — обсудим в ПАИ-live 18 марта
Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова
18 марта 2020
Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области исключат «живые» очереди
18 марта 2020
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области исключат «живые» очереди

Идет загрузка...