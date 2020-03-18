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Общество

В России усиливают уголовную ответственность за интернет-продажу фальшивых лекарств

В России усиливают административную и уголовную ответственность за интернет-продажу фальшивых лекарств. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума 18 марта.

Предусмотрена административная ответственность за интернет-продажу препаратов, лекарственных средств и БАДов (если правонарушения не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния) в виде штрафов для граждан от 75 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 тысяч до 800 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Отмечается, что юридические лица будут наказываться штрафом от 2 млн до 5 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

А статья 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок») дополняется отдельным составом (в редакции первого чтения - квалифицирующий признак), предусматривающим использование средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

За продажу фальшивых препаратов с применением указанных средств предлагается установить наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет со штрафом от 750 тысяч до 2,5 млн рублей. В качестве альтернативы предусматриваются принудительные работы на срок от четырех до пяти лет.

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