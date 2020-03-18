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Общество

258 человек в Эстонии заразились коронавирусом

В Эстонии количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 258 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент здоровья республики.

Согласно информации департамента, за сутки в Эстонии выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Сейчас трое инфицированных находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Первый случай инфицирования в Эстонии зафиксировали 27 февраля. 13 марта правительство республики ввело чрезвычайное положение в связи с объявленной пандемией коронавируса. Все публичные собрания запрещены, ученики школ с 16 марта переведены на удаленное и домашнее обучение. С 17 марта Эстония ужесточила пограничный контроль и ввела запрет на въезд иностранцев.

По официальным данным, в Псковской области, которая граничит с Эстонией, не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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