О возможности получения онлайн-услуг напомнил псковичам Пенсионный фонд

17:50, 18 марта 2020, ПАИ

Отделение пенсионного фонда по Псковской области напоминает о возможности получения услуг, не выходя из дома. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ПФР, получить услуги можно дистанционно, не посещая клиентские службы фонда, в личном кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, а также на сайте Госуслуг.

С помощью личного кабинета граждане могут узнать о сформированных пенсионных правах, заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, а также подать заявление о выборе инвестиционного портфеля, получить справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Пенсионеры также могут подать заявление об изменении способа доставка пенсии, перерасчете пенсии или переводе с одной пенсии на другую.

Консультацию специалиста можно получить по телефону горячей линии 8 800 775 7950. Проконсультироваться по интересующим вопросам можно также в группе Пенсионного фонда Вконтакте.

Пожилым людям в связи с угрозой распространения коронавируса следует отказаться от посещения общественных мест, магазинов, банков и других мест большого скопления людей. Именно данная категория граждан находится в зоне риска. Коронавирусная инфекция чаще всего поражает людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. В Псковской области для ограничения контактов таких людей с посетителями магазинов будут привлекать волонтеров. Они смогут делать покупки для одиних пожилых людей.