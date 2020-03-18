Общественные приемные «Единой России» передадут штабам по противодействию коронавирусу

17:23, 18 марта 2020, ПАИ

Инфраструктура общественных приемных партии «Единая Россия» переходит в распоряжение штабов по противодействию распространению коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«Инфраструктура приемных вместе с сотрудниками передается в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению коронавируса, развернутых в регионах», - пояснил он.

С 18 марта партийные приемные переходят на удаленный режим работы, временно ограничивается личный прием граждан.

Перевести региональные отделения и центральный исполком партии на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса поручил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На данный момент в Псковской области приняты профилактические меры по нераспространению вируса: запрещены массовые мероприятия, школы ушли на какникулы, студенты переведены на дистанционное обучение. Ни одного случая заражения коронавирусом в регионе официально не зарегистрировано.