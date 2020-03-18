Кинозрителей в псковском «Мираж Синема» рассаживают на отдалении друг от друга

17:37, 18 марта 2020, ПАИ

Зрителей в кинотеатре «Мираж Синема» в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове рассаживают на отдалении друг от друга. Как сообщили Псковскому агентству информации представители кинотеатра, такие профилактические меры ввели в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество мест в зрительных залах ограничили, а между зрителями обеспечили безопасное расстояние не менее 1 метра. Также увеличен интервал между сеансами для санитарной обработки и проветривания залов.

Отмечается, что в кинотеатре ежечасно дезинфицируются поверхности мест общего пользования, а на его территории размещены в свободном доступе антисептики для обработки рук. Кроме этого, в баре кинотеатра можно бесплатно получить влажную салфетку для рук.

Любое блюдо и напиток по желанию зритель может получить в одноразовой посуде. Также установлен особый контроль за самочувствием и температурой сотрудников.