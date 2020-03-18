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Общество

После досрочных весенних каникул школы Псковской области перейдут на дистанционное обучение

После завершения досрочных весенних каникул в образовательных учреждениях Псковской области стартует процесс дистанционного обучения школьников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов подчеркнул, что все школы области и учреждения профессионального образования готовы к удаленному учебному процессу. «Для нас это важный этап, потому что за это время мы сможем апробировать многие находки, которые были сделаны в регионе с точки зрения организации и технического сопровождения дистанционного обучения», — пояснил он. Указанные меры приняты в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19.

Отмечается, что и несколько учреждений дополнительного образования перейдут на режим удаленного доступа. В настоящее время на временный карантин по причине ОРВИ закрыты два детских садика и 22 групп.

Досрочный период сдачи ЕГЭ, который должен был стартовать уже 20 марта, переносится и совмещается с основным, добавил Александр Седунов. По его словам, процедура проведения ЕГЭ в общеобразовательных организациях региона начнется 25 мая и завершится 29 июня.

Также Александр Седунов пояснил, что каждое учебное заведение в праве самостоятельно устанавливать время и методику проведения общероссийской проверки уровня знаний.

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