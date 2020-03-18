Российские суды ограничивают рассмотрение уголовных дел из-за коронавируса

20:10, 18 марта 2020, ПАИ

Российские суды ограничивают рассмотрение уголовных дел в результате распространения коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщается в постановлении президиума Верховного суда России и президиума Совета судей РФ, принято решение рассматривать только категории дел безотлагательного характера.

В указанную категорию входят – избрание, продление, отмена или изменение меры пресечения, защита интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, отказ законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. Кроме этого, решено рассматривать дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Всем судам при наличии технической возможности поручено инициировать рассмотрение дел с помощью систем видеоконференцсвязи.

Кроме этого, всем судьям и работникам аппаратов судов поручили самоизолироваться при малейших признаках заболевания. Также будет ограничен доступ в суды тех, кто не является участником судебных процессов.

Принятые меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля включительно.