Подрядчик обещает сдать улицу Леона Поземского в Пскове к середине лета (ВИДЕО)
Представитель подрядной организации обещает сдать реконструируемый в настоящее время участок улицы Леона Поземского в Пскове к середине лета. Об этом он сообщил на встрече с главой городской администрации Александром Братчиковым 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Отмечается, что до 15 мая рабочие завершат асфальтирование участка для организации кругового движения транспорта.
Что псковичи думают о реконструкции улицы Леона Поземского, можно узнать здесь>>>