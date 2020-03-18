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Общество

Подрядчик обещает сдать улицу Леона Поземского в Пскове к середине лета (ВИДЕО)

Представитель подрядной организации обещает сдать реконструируемый в настоящее время участок улицы Леона Поземского в Пскове к середине лета. Об этом он сообщил на встрече с главой городской администрации Александром Братчиковым 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Отмечается, что до 15 мая рабочие завершат асфальтирование участка для организации кругового движения транспорта.

Что псковичи думают о реконструкции улицы Леона Поземского, можно узнать здесь>>>

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