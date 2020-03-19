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Общество

Варианты проведения голосования по поправкам на фоне COVID-19 озвучил ЦИК

Для обеспечения безопасности голосования по поправкам в Конституцию в условиях угрозы распространения коронавируса, Центральная избирательная комиссия РФ рассматривает, в частности, вариант создания специальной памятки об индивидуальной гигиене для избирателей, а также дезинфекция участков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ЦИК. 

«Будут предприняты исчерпывающие меры как для участников голосования, так и для членов комиссий всех уровней. В том числе планируется широкое использование дезинфицирующих средств и масок», - заявил член ЦИК Евгений Шевченко. Он отметил, что Центризбирком и региональные избиркомы находятся в постоянном контакте с Роспотребнадзором.

17 марта президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля. Но при условии, что ситуация позволит организовать голосование. Глава государства подчеркнул, что не нужно рисковать здоровьем граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что уже продумано несколько разных вариантов выхода из ситуации.

По мнению экспертов, переносить дату голосования за поправки в Конституцию РФ не придется, поскольку голосование может пройти в онлайн-режиме.

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