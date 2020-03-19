Второе место занял рубль по волатильности мировых валют
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к доллару США. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства Bloomberg.
По данным агентства, 24,9 процента составляет вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов. Речь идет о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса.
По этому критерию только мексиканский песо с волатильностью 26,5 процентов обгоняет рубль. Эксперты отметили, что это произошло на фоне пандемии нового коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Накануне курс доллара и евро к рублю побили на Московской бирже рекорд февраля 2016 года.