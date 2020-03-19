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Общество

Музей-заповедник «Михайловское» приостанавливает прием посетителей из-за коронавируса

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 марта 2020 года Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах приостанавливает приём туристов и проведение массовых мероприятий. Основанием для такого решения послужила угроза распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

При этом, как отметила Лидия Токарева, музей-заповедник ни на один день не намерен прерывать контакт со своими друзьями и потенциальными посетителями. На официальном сайте учреждения уже работает «Виртуальный Пушкинский Заповедник», где можно посетить экскурсии по Михайловскому и Тригорскому, совершить виртуальные прогулки по мемориальным усадьбам, музейному комплексу в деревне Бугрово, Святогорскому монастырю. Здесь же можно найти видеозарисовки и фильмы о жизни заповедника, развлекательные проекты, книги из музейной библиотеки и многое другое. 

«Мы приносим извинения за возможные неудобства и просим вас следить за актуальной информацией. Благодарим за поддержку и понимание и надеемся, что принимаемые меры позволят нам обеспечить вашу безопасность. Мы остаемся на связи и готовим для вас новые онлайн-проекты, трансляции и виртуальные экспозиции», — говорится в обращении к посетителям музея.

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