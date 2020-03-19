Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок на совещании по коронавирусу

10:01, 19 марта 2020, ПАИ

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок во время обсуждения в парламенте мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишут западные СМИ.

Один из депутатов задавал вопросы министру, стоявшему у трибуны. В это время Бруно Брёйнс упал в обморок. Спустя некоторое время он пришёл в сознание и самостоятельно покинул здание законодательного органа Нидерландов.

Позже глава Минздрава Нидерландов поблагодарил жителей страны за поддержку после произошедшего. По его словам, он потерял сознание из-за переутомления после трудных недель.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 219 тысяч человек. Свыше 8,9 тысяч человек умерли, ещё 85,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.