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Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь

«Естественно, я, как учитель истории и обществознания, приветствую все поправки в Конституцию РФ. Они реально отражают нашу жизнь и проблемы, с которыми сталкивается сейчас наше общество», - прокомментировала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации изменения в Конституцию РФ учитель обществознания и истории Стругокрасненской средней общеобразовательной школы Елена Александрова.

На уроках Елена Александрова обсуждала этот вопрос с учениками старших классов и они были «в состоянии уже обоснованно защищать свои позиции, представляли их действительно в положительных моментах».

«Мы, конечно, тоже все понимаем, что для нашего района, где действительно все проблемы стоят очень остро, поправки очень актуальны. Порадовал приоритет патриотического направления наших законов, Конституции над международными документами. Мы в первую очередь должны защищать национальные интересы», - добавила Елена Александрова.

По ее мнению, доверие народа к власти возросло. «Контроль народа над исполнительной властью, над чиновниками — мне кажется, что в этом направлении тоже есть положительная тенденция в развитии», - заключила собеседница агентства.

Предложение о внесении изменений в Конституцию прозвучало от главы государства Владимира Путина в рамках послания к Федеральному Собранию. В пакет поправок включены вопросы, затрагивающие интересы многодетных семей, семей с детьми, территориальные вопросы, вопросы социальной поддержки граждан, медицины, здравоохранения и ряд других. 

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