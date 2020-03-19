Онлайн-трансляцию спектакля организует Великолукский драмтеатр

11:02, 19 марта 2020, ПАИ

Из-за запрета массовых мероприятий Великолукский драматический театр организует онлайн-трансляцию спектакля «Записки сумасшедшего» режиссёра-постановщика Дмитрия Борисова, сообщили Псковскому агентству информации в учреждени культуры.

Трансляция состоится в группе театра Вконтакте и начнётся 20 марта в 16:00.

«Это для театра новый опыт работы, но надеемся, что никакой коронавирус не прервет нашего дружеского общения с вами, и в ближайшее время вы сможете посетить театр! Впереди премьерные спектакли на большой и малой сценах, новые режиссеры начинают репетиционный процесс», - обратились к зрителям работники театра.

В Псковской области указом главы региона введен запрет на проведение массовых мероприятий. Такие меры приняты в профилактических целях для недопущения распространения коронавирусной инфекции.