Онлайн-трансляцию спектакля организует Великолукский драмтеатр
Из-за запрета массовых мероприятий Великолукский драматический театр организует онлайн-трансляцию спектакля «Записки сумасшедшего» режиссёра-постановщика Дмитрия Борисова, сообщили Псковскому агентству информации в учреждени культуры.
Трансляция состоится в группе театра Вконтакте и начнётся 20 марта в 16:00.
«Это для театра новый опыт работы, но надеемся, что никакой коронавирус не прервет нашего дружеского общения с вами, и в ближайшее время вы сможете посетить театр! Впереди премьерные спектакли на большой и малой сценах, новые режиссеры начинают репетиционный процесс», - обратились к зрителям работники театра.
В Псковской области указом главы региона введен запрет на проведение массовых мероприятий. Такие меры приняты в профилактических целях для недопущения распространения коронавирусной инфекции.