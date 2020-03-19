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Политика

Членство главы Палкинского района в «Единой России» приостановлено

Членство в партии «Единая Россия» главы Палкинского района Евгения Седова приостановлено. Решение было принято членами местного политсовета Палкинского отделения партии 18 марта. Совещание прошло под председательством секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Кристины Калашниковой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Члены политсовета выступили единогласно за приостановление членства в партии Евгения Седова в связи с проводимыми следственными действиями и подозрением в попытке хищения бюджетных средств при ремонте дороги.

В Прокуратуре Псковской области сообщили, что решение органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела в отношении главы Палкинского района по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств при оплате ремонтных работ тротуара и автомобильной дороги в поселке Палкино признано законным и обоснованным.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В случае, если обвиняемого признают виновным по данной статье, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

«Мы будем следить за ходом следственного процесса, и по итогам дела будет принято окончательное решение о дальнейшем членстве в партии Евгения Седова. Пока глава Палкинского района снят с учета в «Единой России» в связи с приостановлением его членства», - заключила Кристина Калашникова.

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