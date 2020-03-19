Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо

12:29, 19 марта 2020, ПАИ

«Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо», – с таких слов начал пресс-конференцию в пресс-центре газеты «Псковская правда» председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов 19 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Николай Романов подчеркнул, что в сельском хозяйстве региона стабильная обстановка. «Есть, конечно, проблемы с курсом рубля, поэтому пока он не успокоится, работа с партнерами приостановлена. Потому что ядохимикаты, например, мы покупаем за валюту. У нас в этом году полевые работы и не заканчивались – пахали и в декабре, и в январе», – рассказал Николай Романов журналистам.

Он уточнил, что в 2020 году на сельское хозяйства выделено уже 1,6 млрд. «Но, как правило, в течение года нам денег добавляют», – пояснил председатель комитета.

Говоря о результатах 2019 года, Николай Романов сообщил, что производство возросло на 118% к уровню 2018 года, а по сельхозпредприятиям – на 122% к уровню 2018 года. «Мы хорошо подтянулись по намолоченным зерновым, по рапсу, неплохо поработали с молоком (1450 литров на одну корову надой)», – отметил он.

По его словам, в прошлом году возникали опасения, что по последнему пункту не будет достигнут целевой показатель, поскольку собственник одного крупного хозяйства решил больше не заниматься им. «Но, тем не менее, справились», – добавил он.

«На этот год у нас все складывается неплохо», – продолжил Николай Романов. Так, индекс производства вырос на 12% к уровню 2019 года, объем производства продукции на 1 марта увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом, по молоку – рост на 5%, по мясу – рост на 15% к уровню прошлого года. «Если погода не подведет, то к уровню прошлого года мы прирастем и по зерну тоже. Неплохой задел и по яровым, и по озимым», – пояснил председатель комитета.

«Могу сказать, что люди теперь в сельском хозяйстве не прозябают, а зарабатывают деньги, и мы стараемся их проконсультировать, как им это лучше сделать. У нас вообще по районам отличная команда в сельском хозяйстве собралась», – добавил Николай Романов.