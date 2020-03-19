5 млн рублей выделено из бюджета Псковской области на борьбу с борщевиком в регионе

12:34, 19 марта 2020, ПАИ

В 2020 году в Псковской области на борьбу с борщевиком из регионального бюджета выделено 5 млн рублей. Об этом заявил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в ходе пресс-конфернции 19 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Романова, в Псковской области борщевиком охвачена территория в 20 тысяч гектаров. Из выделенных 5 млн рублей в прошлом году, как отметил председатель комитета, на борьбу с борщевиком было востребовано в виде компенсации за проделанную работу только 2,5 млн рублей. Тогда объем софинансирования региона и муниципалитета составлял 50 к 50 процентам затрат.

Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком в 2020 году изменен: 80% средств выделяется из бюджета муниципалитета, 20% средств — областного.

Кроме того, председатель комитета заявил, что региональные власти будут требовать у муниципалитетов проведения контроля за борьбой с борщевиком, а у собственников — освоение земельных участков.