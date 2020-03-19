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Общество

Сложным подросткам в Пскове нечем заняться из-за коронавируса

Сложным подросткам в Пскове нечем заняться из-за коронавируса. Весенние лагеря, когда дети полдня были бы активно заняты, в связи с сегодняшней эпидемиологической обстановкой не функционируют, констатировала начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По состоянию на 15 марта на учёте комиссии по делам несовершеннолетних стоят 95 подростков и 183 семьи, находящихся в социально-опасном положении. В основном (63%) это ребята в возрасте 16-17 лет. За совершение преступлений 62 подростка (16 человек имеют меры воспитательного воздействия, установленные судом); за совершение административных правонарушений - 12; за употребление спиртных напитков - 14; за употребление наркотических веществ - 2; за употребление токсических веществ - 2.

Начальник отдела «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» администрации Пскова Галина Каленчук обратила внимание, что многие ребята занимались бы спортом, но не имеют такой возможности. «25 учащихся средних профессиональных образовательных учебных заведений, которые проживают в общежитиях, ничем не заняты в вечернее время, но высказывают желание заниматься, например, футболом», - рассказала Галина Каленчук, добавив, что летом многие готовы устроиться на работу летом.

Комиссия совместно с комитетом по физкультуре, спорту и делам молодежи рассмотреть вопрос о более активном привлечении подростков в спортивные учреждения и молодежные общественные организации, а летом продолжить деятельность по организации досуга. К тому же активизировать использование в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта проектов и программ, направленных на формирование здорового образа жизни.

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