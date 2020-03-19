Денис Мантуров: Дефицит антисептиков в аптеках устранят к 23 марта

14:24, 19 марта 2020, ПАИ

Дефицит антисептических средств в аптеках устранят к 23 марта. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках», – пояснил он. Денис Мантуров отметил, что больницы, медицинские учреждения и органы власти уже обеспечены антисептиками.

Министр подчеркнул, что промышленность России в состоянии обеспечить потребность в антисептиках, и готова за месяц утроить их выпуск в карманном формате. Ведомство надеется на снижение ажиотажа в продуктовых магазинах России в ближайшие дни.