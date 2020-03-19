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Общество

Около 32 млн рублей выделено на восемь автоклубов для учреждений культуры Псковской области

В Псковской области ищут подрядную организацию, которая поставит в регион восемь передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб). Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 31 млн 880 тысяч рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Культура». Автоклубы поступят в учреждения культуры восьми районов Псковской области: Порховский, Себежский, Печорский, Новосокольнический, Дедовичский, Псковский, Пыталовский, Стругокрасненский районы.

Согласно техническому заданию, автоклубы поставляются в комплекте с системами электропитания и вспомогательным оборудованием. Товар должен быть поставлен в течение 150 дней со дня заключения контракта.

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