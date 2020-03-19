На воинском захоронении в Кунье установят новые стелы в честь Героев Советского Союза

16:57, 19 марта 2020, ПАИ

На воинском захоронении в Кунье установят новые стелы в честь Героев Советского Союза, сообщает газета «Пламя» со ссылкой на сайт госзакупок.

На территории братского захоронения установят восемь новых мраморных стел с подставками и цветниками в честь Героев Советского Союза – уроженцев Куньинского района: Немченок Самсон Михайлович (1921-1987), Щеглов Иван Михайлович (1918-1966), Стрелков Николай Михайлович (1916-1997), Карасев Алексей Маркович (1920-1964), Коробешко Мирон Андреевич (1917-1964), Козлов Ефим Михайлович (1914-1940), Литвинов Петр Васильевич (1922-1944), Панов Дмитрий Петрович (1923-1976).

Финансирование контракта осуществляется из бюджета муниципального образования поселка в виде субсидий из областного бюджета и местного бюджета. Областные субсидии – 100 тысяч рублей. Местный бюджет – 100 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений».

Заявки можно подавать до 24 марта. Работы должны быть выполнены через 20 дней после заключения контракта.