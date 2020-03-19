Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу учений НАТО
Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу учений НАТО. Как пишет ТАСС, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о пересмотре и сокращении масштаба европейских учений США Defender 2020.
«Мы адаптировали нашу программу учений, – отметил он. – Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других». В рамках учений США должны были перебросить через Атлантику в Восточную Европу свыше 20 тыс. военных. Всего в учениях предполагалось задействовать 37 тысяч человек.
Учения Defender 2020 должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что коронавирус «имеет серьезные последствия для учений НАТО». По его словам, пандемия не подорвала способность НАТО действовать в случае необходимости.