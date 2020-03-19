0
17:49
И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове
17:22
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
17:14
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
16:57
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
15:48
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
15:09
Архитектурная среда: Площадь имени Зендена
14:20
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Еще новости
Общество

Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу учений НАТО

Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу учений НАТО. Как пишет ТАСС, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о пересмотре и сокращении масштаба европейских учений США Defender 2020.

«Мы адаптировали нашу программу учений, – отметил он. – Мы отменили ряд учений, отложили или изменили формат других». В рамках учений США должны были перебросить через Атлантику в Восточную Европу свыше 20 тыс. военных. Всего в учениях предполагалось задействовать 37 тысяч человек.

Учения Defender 2020 должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что коронавирус «имеет серьезные последствия для учений НАТО». По его словам, пандемия не подорвала способность НАТО действовать в случае необходимости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Руководитель НИИ гриппа: Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 2-3 недели Организацию дистанционного образования обсудил Александр Седунов с коллегами из районов Псковской области Во время карантина детям будут читать сказки по телефону в Санкт-Петербурге Псковичей просят повременить с возвратом билетов в кассу областной филармонии Режим повышенной готовности из-за коронавируса введён в России На дистанционный режим работы переходят общественные приемные «Единой России» Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу учений НАТО Ещё 52 человека заразились коронавирусом в России ПАИ-рейд: Что показала проверка аптек в Пскове Денис Мантуров: Дефицит антисептиков в аптеках устранят к 23 марта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
19 марта 2020
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
19 марта 2020
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
19 марта 2020
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
19 марта 2020
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
19 марта 2020
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области

Идет загрузка...