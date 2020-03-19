Организацию дистанционного образования обсудил Александр Седунов с коллегами из районов Псковской области

17:40, 19 марта 2020, ПАИ

Организацию дистанционного образования обсудил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов с коллегами из районов Псковской области в режиме видеоконференцсвязи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Александр Седунов отметил, что учителя должны будут в электронном виде предоставлять своим ученикам все необходимые материалы для изучения каждой темы, наладить обратную связь, ставить оценки и заполнять электронный журнал. «В качестве материалов для урока или домашнего задания могут выступать ссылки с письменными или видеопояснениями. Полный перечень доступных образовательных сервисов уже направлен в районы. В ближайшее время он также будет продублирован на образовательном портале «Электронный дневник», — добавил Александр Седунов.

Представители регионального комитета по образованию рекомендовали во время проведения дистанционного обучения в районах использовать систему «Цифровой урок». Работа в ней возможна даже посредством смартфона при отсутствии компьютера у ребенка или преподавателя.

Александр Седунов призвал районы должным образом, учитывая сложившиеся условия с распространением нового типа вируса COVID-19, организовать и досуг детей. Он обратил внимание на то, что в интернете очень много площадок для дополнительного образования. «Для пользователей интернета доступны различные видеоуроки, тестирования, экскурсии, спектакли и концерты. Все эти возможности должны быть использованы как в образовательном процессе, так и для предотвращения скопления детей в общественных местах и точках общепита. Главное, чтобы вся информация о возможностях удаленного обучения и специальных ресурсах была донесена до учителей, учеников и их родителей», — подчеркнул он.

Особое внимание в рамках совещания было уделено организации дистанционного учебного процесса в небольших удаленных населенных пунктах. Александр Седунов поручил районам предоставить информацию о количестве детей, не имеющих технической возможности обучаться удаленно. И предложил руководству школ организовать таким ученикам наиболее доступные для них варианты обучения, например, доставлять задания и учебные материалы на дом в письменном виде.

Во время дистанционного образовательного режима зарплата и все социальные гарантии учителей сохранятся на прежнем уровне.