«Подлинная история банды Келли»: никчемное подобие вестерна с Джорджем Маккеем

19:50, 19 марта 2020, ПАИ

Муслим Камалов — о фильме «Подлинная история банды Келли» Джастина Курзеля, рассказывающем об одном из самых опасных преступников колониальной Австралии.

Австралия, 1867-й. Выросший в большой бедной ирландской семье и обиженный на англичан за принудительную ссылку его народа в колониальную Австралию, Нэд Келли (Джордж Маккэй) сколачивает с родными братьями, их многочисленными друзьями и другими чернозубыми бездельниками XIX века преступную шайку. Нарядившись в разноцветные, пышные женские платья, эти чумазые ирландские гопники нагоняют жуть на всю округу: грабят банки, убивают полицейских (естественно, англичан), и, что, вероятно, самое страшное, — угоняют чужих лошадей. Келли, ко всему прочему, одержим тем, что желает наказать констебля Фитцпатрику (Николас Холт) за оскорбление и унижение собственной сестры. Ну и, естественно, на Банду Келли объявляют охоту.

Про ограбления банков, в частности, самой яркой странице из жизни Нэда Келли и его отвязной банды, здесь мало что расскажут и тем более покажут. Все-таки это уже четвертая как-бы-биография о приключениях австралийского криминального трикстера (самая первая картина, кстати, 1906 года, считается первым полнометражным фильмом в истории) и, судя по всему, пришло время нарушать привычные жанровые устои. Название, что удивительно, все-таки позаимствовано из версии 1906 года, а вот все остальное — плод весьма странного воображения режиссера Джастина Курзеля. Основанная в этот раз на романе писателя Питера Кэри 2000 года «Банда» может себе позволить, например, на полном серьезе фоном включить английский пост-панк. Там, где Сэм Пекинпа и Серджо Леоне развели бы руками, Курзель просит сделать только громче.

Джастина Курзеля вообще нельзя отметить, как режиссера, хоть раз создавшего что-то достойное или революционное. Шекспировский «Макбет»? «Кредо убийцы», экранизация некогда популярной компьютерной игры, и тоже по какой-то причине с Майклом Фассбендером? Все попытки в жанровое или внежанровое так или иначе оборачивались у Курзеля невзрачными лентами-однодневками. Ровно то же произошло и с «Бандой Келли». Фильм прилежно и при этом довольно примитивно разбит по главам, где обстоятельно рассказывается о каждом периоде из жизни Нэда Келли: беспризорное детство, а потом и сразу здравствуй юность в сапогах да платьях. Где-то посреди всего этого — невнятные разговоры, рассуждения о судьбе и предназначении перерастающие в выяснения отношений с намалеванными куртизанками, а далее — в откровенный сумбур. Добавьте к этому призрак оператора Эммануэля Любецки, который существует в ленте в обличии операторки Эри Вегнер и вы гарантированно свалитесь через минут десять экранного времени в эпилептический припадок. Поскольку вестерну совершенно не идет такой непозволительно современный визуальный стиль: слишком вычурно, через чур выпендрежно и по-телевизионному вылизано. Умиротворение можно найти лишь тогда, когда Курзель показывает нам живописные таймлапсы с выжженными австралийскими степями, лесами и опушками.

Джордж Маккэй, недавний капрал из «безсклеечного» мира «1917», здесь не то, чтобы невероятно грандиозен. Скажем так, он выступает технично, но без особого энтузиазма. Брюхато-бородатый Рассел Кроу давит харизмой и авторитетом. Перманентно миловидная Томасин МакКензи изредка пытается что-то прохрипеть с фирменным отстранённым выражением лица. Николас Холт стоит хлопает глазами. Больше всех забавен играющий Келли в детстве Орландо Швердт.

Изобретательно поставленными перестрелками Курзель, впрочем, тоже не желает нас радовать. Есть неплохо снятая стычка на дороге, в эпоху раннего детства Келли; лихорадочное нападение ирландских гопников на полицейских в лесу — на этом, собственно, весь экшн «Банды» и заканчивается. Где вместо крови почему-то малиновое варенье, в отдельные моменты напоминающее и вовсе акварель не самого лучшего производителя.

«Подлинная история банды Келли» — зрелище, конечно, максимально унылое и оттого крайне удручающее. Ближе к финалу все зачем-то скатывается в нелепый сюрреализм, где начинается игра в «Дэвида Линча» да еще и со стробоскопами. На такую панк-вечеринку, наверное, и можно неторопливо заскочить один раз, но делать там будет, увы, абсолютно нечего.