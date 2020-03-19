Поездка на границу с Эстонией: Масок нет, паники тоже

20:04, 19 марта 2020, ПАИ

Еще недавно в пунктах пропуска на российско-эстонской границе стояли длинные очереди транспорта — эстонцы ехали в российские магазины за товарами. Евро подорожал, покупки за рубли стали значительно выгоднее. Однако распространение коронавирусной инфекции внесло свою лепту. И вот уже Эстония закрыла границу, Россия запретила въезд иностранцев.

Как же обстоят дела в приграничном городе Печоры Псковской области? Вдруг именно здесь поддались панике соседей и скупили все товары в местных магазинах?

Псковское агентство информации разбирается вместе с вами.

В различных анонимных телеграм-каналах, некоторых средствах массовой информации пишут о том, что в Печорах творится нездоровый ажиотаж. Якобы эстонцы, а глядючи на них, и местные жители сметают всё с полок магазинов и аптек.

Решил проверить и отправился в магазины и аптеки. Давайте всё по пунктам. Интерес представляют, прежде всего, товары повседневного спроса и простейшие медицинские препараты.

Точка первая – магазин торговой сети «Пчёлка»

Здесь пустоты полок не замечается. Всё в достаточном количестве на своих местах. Крупа – на любой выбор. Макароны – до всякой, даже футуристической, конфигурации. Недостатка нет. Но, может быть, быстро работают администраторы торговых залов или я о чём-то не догадываюсь. Решил поинтересоваться у директора магазина Геннадия Васильева: есть ли мегаспрос на какие-либо товары.

«Всё происходит в обычном режиме, - отвечает Геннадий Васильев. – Никто не сметает с полок ни муку, ни крупы, ни соль, ни спички. Обычная ежедневная выручка. Без взлётов и падений. Понятно, что с закрытием границы мы потеряем некоторую часть покупателей из Эстонии. Но потери явно не станут критичными».

И, правда, в магазине примерно такое же количество покупателей, как в обычный будний день.

Точка вторая – Магазин торговой сети «Пятёрочка»

Здесь количество покупателей тоже не отличается от обычного дня. Тихо и спокойно. Крупы любых сортов от разных производителей. Ценовой диапазон – на выбор.

Решаю спросить у директора магазина Ирины Курановой: как повлияли последние новости на поведение покупателей, есть ли дефицит каких-то товаров.

«Никакого дефицита нет, - твёрдо ответила Ирина Куранова. – В магазине и на полках всего и впрок. Да, был несколько дней назад повышенный спрос на крупу, сахар, растительное масло. Особенно, на гречку. Но уже спадает. Всё приходит в норму. Точно говорю, что продуктов хватит, не надо создавать никому не нужный ажиотаж. А эстонцы закупались из-за того, что вырос курс евро. Для них всё резко подешевело».

Единственное, что в дефиците – антисептики в виде гелей. Их разобрали за несколько часов, и сейчас в продаже не имеется. Но обещают новые поставки.

Точка третья – магазин торговой сети «Магнит»

В магазине небольшая очередь на кассе есть всегда. Поэтому удивления она не вызвала. На полках пустот не замечаю. Всего, судя по всему, в достатке. И снова слово директору магазина Наталии Большаковой.

«Сейчас у нас разобрали гречку, - рассказывает она. – Но поводов для беспокойства абсолютно нет. Уже пришла машина, в которой привезли большое количество крупы. В последнее время возрос спрос на крупу, муку, растительное масло, сахар, макароны. И брали поначалу эстонцы, а потом, глядя на жителей соседней страны, и местные жители стали покупать «про запас». Например, упаковками по десять и более килограммов покупали сахар. Отмечу, что заказ партии того или иного товара у нас выполняет компьютерная программа. Поэтому и беспокоиться не нужно. Всё будет привезено в нужном количестве и в срок».

С торговыми точками худо-бедно разобрались. Картина в каждой примерно одинаковая. Дефицита нет и в помине. Хотя, признаюсь, дня два назад пришлось отстоять очередь на кассу, покупая батон и хлеб.

Пришла пора отправиться в аптеки.

Аптека первая – муниципальная

Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве. Но масок нет. Директор аптеки Татьяна Головина поясняет, что заказаны и сегодня привезут. Не обманула. Буквально через три минуты после вопроса сотрудница аптеки приняла привезённые маски.

«Конечно, на данный момент, количества масок может и не хватать, - сетует Татьяна Головина. – Но так по всей стране. Ажиотажный спрос на маски не успевает за предложением. Вот сейчас привезли тысячу масок. И их надо распределить по нашим филиалам на селе. Также наблюдается повышенный спрос на антисептические препараты: хлоргикседин, муравьиный спирт. Люди понимают, что надо чаще обрабатывать руки».

Остальных препаратов в аптеке достаточно, в том числе и противовирусных.

Кстати, цена одной маски – тридцать рублей. И это, судя по всему, не предел. И вины аптек здесь нет, всё идёт от цены закупки.

Аптека вторая – сеть «Аптека-А»

Здесь также нет масок.

«Мы уже заказали маски, – поясняет директор аптеки Оксана. – Ждём, что привезут. Также повышенный спрос на антисептические гели и средства».

Хотя на витринах лекарства есть от любых болезней. И дефицита какой-либо группы препаратов не наблюдается. Обычный сезонный спрос.

Аптека третья – сеть «Калина Фарм»

Масок нет и здесь. Заказали, ждут поставки. Именно в этой аптеке мне рассказали, что люди уже начинают раскупать бинты. А марли нет. Люди делают из бинтов или марли самодельные медицинские маски. Что ж, как вариант вполне подойдёт. Только менять маску надо часто. И изготавливать придётся много.

Какой вывод можно сделать, пройдясь по печорским аптекам и магазинам? Радует, что нет дефицита продуктов при повышенном спросе. Торговые сети справляются. Ещё одно наблюдение. В аптеках и магазинах стало меньше очередей. Вернее, их вообще не стало. Раньше за жителем соседнего государства в аптеке лучше было не вставать. Список почти у каждого был большой, а иногда и на двух сторонах листа. А сейчас – всё свободно.

Не может не внушать оптимизм и позиция местных жителей. Паники не наблюдается, никто не создаёт нездорового ажиотажа. Покупают то количество, которое нужно. Да, несколько дней назад был повышенный спрос на крупы и сахар. Но сейчас всё успокоилось. А, в связи с отсутствием гостей из Эстонии, очередей стало меньше. Даже на площади сократилось количество автомобилей.

Виктор Маслов, «Печорская правда», специально для Псковского агентства информации