0
20:23
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
20:04
Поездка на границу с Эстонией: Масок нет, паники тоже
17:49
И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове
17:22
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
17:14
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
16:57
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
15:48
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Еще новости
Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе к 75-летию Победы и рассказать о героях войны

Жителей Псковской области приглашают принять участие в социальном проекте, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс запустил литературный портал Storyteller, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

На конкурс принимаются произведения, за основу которых будет взят ратный и трудовой подвиг советского народа в Великую Отечественную войну.

Прием конкурсных произведений осуществляется до 20 мая 2020 года. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте проекта под настоящим именем или псевдонимом.

Участие в конкурсе бесплатное. Размер конкурсного произведения не более 10 тысяч знаков. Победителей ждут денежные призы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе к 75-летию Победы и рассказать о героях войны На воинском захоронении в Кунье установят новые стелы в честь Героев Советского Союза Проект «Нет забытых обелисков» в Псковской области продлят до ноября Вручение ветеранам медалей в честь 75-летия Победы перенесут в Пскове Новый проект «Июль Победы» реализуют в Псковской области Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова Увеличилось количество площадок для проведения «Диктанта Победы» в Псковской области О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним» Пункт по сбору данных по проекту «Дорога памяти» открыли в псковском проектном офисе «Команда 2018» «Навестим ребят из 6-й роты»: Ветеран спецназа на коляске совершит велопробег из Петербурга в Брест через Псков
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
19 марта 2020
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
19 марта 2020
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
19 марта 2020
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
19 марта 2020
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
19 марта 2020
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо

Идет загрузка...