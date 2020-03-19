Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе к 75-летию Победы и рассказать о героях войны

20:15, 19 марта 2020, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в социальном проекте, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс запустил литературный портал Storyteller, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

На конкурс принимаются произведения, за основу которых будет взят ратный и трудовой подвиг советского народа в Великую Отечественную войну.

Прием конкурсных произведений осуществляется до 20 мая 2020 года. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте проекта под настоящим именем или псевдонимом.

Участие в конкурсе бесплатное. Размер конкурсного произведения не более 10 тысяч знаков. Победителей ждут денежные призы.