В Пскове и Куньинском районе местные жители фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев
Полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранных граждан в Пскове и Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 62-летняя безработная псковичка незаконно прописала в квартире дома на переулке Машиниста в Пскове четырех иностранцев из Латвии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Женщина уже дала признательные показания.
Кроме того, аналогичный случай был зафиксирован в деревне Русаново Великолукского района. 50-летний житель Куньинского района фиктивно зарегистрировал гражданку Таджикистана.
По данным фактам правоохранительные органы проводят проверки.