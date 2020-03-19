В Пскове и Куньинском районе местные жители фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев

21:18, 19 марта 2020, ПАИ

Полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранных граждан в Пскове и Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 62-летняя безработная псковичка незаконно прописала в квартире дома на переулке Машиниста в Пскове четырех иностранцев из Латвии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Женщина уже дала признательные показания.

Кроме того, аналогичный случай был зафиксирован в деревне Русаново Великолукского района. 50-летний житель Куньинского района фиктивно зарегистрировал гражданку Таджикистана.

По данным фактам правоохранительные органы проводят проверки.