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Общество

Минздрав призвал россиян меньше есть при самоизоляции

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян призвал жителей страны, которые находятся на самоизоляции или на удаленной работы на распространения коронавируса, сократить суточный рацион, что не набрать лишний вес.

Рацион следует сократить на 200-300 ккал — это, например, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом, пишет газета «Известия».

По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, при изоляции из-за отсутствия необходимости ходить на работу может расти потребление алкоголя.

Садиться на жесткую диету во время изоляции не рекомендует врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. По его словам, следует включить в рацион немного сала или сливочного масла, а также перловую кашу.

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