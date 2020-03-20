Испытания вакцины против коронавируса начались в России

08:25, 20 марта 2020, ПАИ

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового типа коронавируса COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

«В России для профилактики и контроля эпидемии в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Исследователи создали вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора уже начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.