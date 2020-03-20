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Общество

План поддержки магазинов подготовило правительство России

Фото Михаила Глущенко

План необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов на фоне распространения коронавируса подготовило правительство России, пишет газета «Известия».

20 марта уже должны быть представлены механизмы поддержки ритейлеров Минпромторгом, Минфином и Минэкономразвития. В перечне базовых продуктов - мясо, птица, крупы, молоко, хлеб и др.

По мере необходимости будут предоставлены особые льготные условия кредитования торговым точкам для формирования сверхзапасов продуктов. Для создания дополнительных резервов большинство российских заводов и производственно-складских комплексов, занимающихся фасовкой, уже перешли на круглосуточный режим работы.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что в настоящее время дефицита продуктов не наблюдается, а ситуация на потребительском рынке остается стабильной.

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