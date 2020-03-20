Комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса расширяет Почта России

10:05, 20 марта 2020, ПАИ

Почта России предпринимает дополнительные меры по расширению комплекса мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Часть сотрудников почты России была переведена на дистанционную форму работы – около половины сотрудников аппарата управления общества и 30% офисных работников региональных управлений. Переход на удаленную работу позволит снизить вероятность заражения вирусными инфекциями.

Сотрудники получили инструкцию и полную IT-поддержку для организации работы в удаленном формате. В офисах усилили меры санитарной обработки, а сотрудников, оставшихся на рабочих местах, обеспечили дезсредствами. При размещении также соблюдается необходимая дистанция. Количество сотрудников может возрасти в связи с эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Удаленный формат работы не влияет на выплату пенсий и пособий, а также доставку почтовых отправлений и прием оплаты коммунальных или иных услуг.

Для снижения контактов клиентов друг с другом почта России напоминает о цифровых сервисах – имеется сайт и мобильное приложение, кроме того, можно заказать доставку отправлений почтальоном или курьером на дом.

В офисах несколько раз в день проводят влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений.