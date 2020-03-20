Чистоту псковских автобусов проверила комиссия комитета по транспорту Псковской области

11:58, 20 марта 2020, ПАИ

20 марта в Пскове комиссия комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области проинспектировала городские автобусы на предмет качества уборки салонов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета, поводом для инспекционного осмотра стали обращения граждан с жалобами на ненадлежащее состояние общественного транспорта.

Утром члены комиссии побывали в автобусах, следующих по маршрутам №30, 4, 8, 17, 1, 2 и оценили качество уборки. В салонах автобусов соблюдается чистота: стекла, поручни и полы чистые. Небольшое скопление пыли наблюдается на ступенях.

Предприятие Псковпассажиравтотранс ежедневно моет и убирает автобусы по окончании смены. В сутки через мойку проходят около 100 машин. Транспортные средства моются снаружи с помощью воды и щеток, а затем убираются внутри.

С 15 марта, согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), салоны автобусов дополнительно дважды в день обрабатываются антисептическими средствами. Для этого используется профессиональный антисептик, не содержащий хлора. Бригады уборщиков обрабатывают стекла, ручки сидений, поручни, перила и пол.