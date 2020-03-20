Псковичи просят разбить парк у речки Милевка в Пскове

12:13, 20 марта 2020, ПАИ

Жители Пскова попросили разбить парк у речки Милевка, у которой в теплое время года любят отдыхать горожане. Этот вопрос был поднят на встрече депутата Псковской гордумы Дениса Иванова со своими избирателями - жителями городского округа №15, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Встреча прошла в Таможенно-правовом лицее №22 ещё на прошлой неделе до введения в Псковской области ограничительных мер по коронавирусу. В частности, на встречу пришли жители улиц Алтаева, Новосёлов и Крупской.

Одним из основных вопросов стало состояние дорожной инфраструктуры в микрорайоне: ремонт проезжей части, междворовых проездов и дворов. В частности, жители обратили внимание депутата на необходимость привести в порядок пешеходные дорожки, в первую очередь те, что ведут к школе №22. Кроме того, они подняли вопрос о разбитии парка у речки Милевка.

Денис Иванов отметил, что проблемы, о которых говорят его избиратели, типичны не только для округа №15, но и для всего Пскова. По его словам, с каждым годом объем бюджетных средств, выделяемых на ремонт улиц, дворов, установку спортплощадок, благоустройство рекреационных территорий увеличивается. В бюджете также учтены интересы и 15 округа, и не последнюю роль в этом играет активность избирателей, подчеркнул он.

Депутат поблагодарил участников встречи за критический подход к развитию округа и города. Кроме того, в условиях развития ситуации с коронавирусом, он попросил жителей округа внимательно отнестись к профилактическим мерам и особенно беречь пожилых людей.