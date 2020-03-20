Отправленные на карантин псковичи смогут читать книги и статьи в электронной библиотеке
В электронной библиотеке «Псковиана» бесплатно можно читать книги и статьи. Информация доступна с компьютера или с гаджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.
Находясь дома на карантине, местные жители смогут читать художественную литературу в библиотеке ЛитРес, а также воспользоваться услугой электронной доставки документов.
Список источников по интересующей теме можно запросить через службу «Спроси библиотекаря» или онлайн-сообщение.
Информационный центр библиотеки также позволит подобрать дополнительную литературу для школьников, студентов и педагогов.