Отправленные на карантин псковичи смогут читать книги и статьи в электронной библиотеке

12:21, 20 марта 2020, ПАИ

В электронной библиотеке «Псковиана» бесплатно можно читать книги и статьи. Информация доступна с компьютера или с гаджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Находясь дома на карантине, местные жители смогут читать художественную литературу в библиотеке ЛитРес, а также воспользоваться услугой электронной доставки документов.

Список источников по интересующей теме можно запросить через службу «Спроси библиотекаря» или онлайн-сообщение.

Информационный центр библиотеки также позволит подобрать дополнительную литературу для школьников, студентов и педагогов.