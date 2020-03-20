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Общество

Отправленные на карантин псковичи смогут читать книги и статьи в электронной библиотеке

В электронной библиотеке «Псковиана» бесплатно можно читать книги и статьи. Информация доступна с компьютера или с гаджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Находясь дома на карантине, местные жители смогут читать художественную литературу в библиотеке ЛитРес, а также воспользоваться услугой электронной доставки документов.

Список источников по интересующей теме можно запросить через службу «Спроси библиотекаря» или онлайн-сообщение.

Информационный центр библиотеки также позволит подобрать дополнительную литературу для школьников, студентов и педагогов.

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