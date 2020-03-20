Роскомнадзор потребовал удалить из СМИ и соцсетей фейки о коронавирусе

13:03, 20 марта 2020, ПАИ

20 марта на основании требований Генеральной прокуратуры Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную информацию о коронавирусе, сообщается на сайте ведомства.

Требование удалить «фейкньюс» также поступило в администрации социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут получить абсолютно всю достоверную информацию о ситуации с коронавирусом в созданном по поручению губернатора Михаила Ведерникова круглосуточном оперативном инфоцентре по телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003. Через информационный центр пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарств и продуктов.

Также оперативную информацию о коронавирусе у себя в инстаграме публикует и сам губернатор.