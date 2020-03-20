Круглосуточный оперативный информационный центр создан в Псковской области

10:10, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области организована работа оперативного информационного центра, созданного по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона внес дополнения в действующий указ о принятии мер по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, теперь по телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, которая сложилась сейчас в Псковской области.

Кроме того, через информационный центр пожилые и маломобильные граждане могут обратиться за поддержкой, помощью в приобретении лекарственных препаратов, продуктов. Ко всем нуждающимся будут направлены волонтеры.

Также сообщается, что Центр будет работать круглосуточно. В нем задействованы не только операторы для приема обращений, но и специалисты профильных органов исполнительной власти, готовые ответить на различные вопросы по сферам здравоохранения, образования, экономики и других. Кроме того, в случае необходимости к разговору будут подключены и профессиональные психологи.

В социальных сетях запущены официальные страницы, где размещается оперативная информация, которая складывается в регионе по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

Реализацию комплекса мер координирует оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который перешел на круглосуточный режим работы. Со стороны правительства России на территорию страны запрещен въезд иностранных граждан, а также запущен информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единая «горячая линия» — 8 (800) 200-01-12.