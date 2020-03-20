Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

14:08, 20 марта 2020, ПАИ

Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.

Такое решение компания Apple приняла в качестве мер по предотвращению распространения коронавируса. Временно были закрыты магазины компании, находящиеся вне Китая.

Теперь покупатель может приобрести до двух телефонов одной модели. Такие меры могут быть связаны со сбоями в цепочке поставок и падением спроса на продукцию на фоне пандемии. Причиной ограничения онлайн-покупок назвали также опасения компании в связи с тем, что устройства могут перепродавать на сером рынке.