Почтальоны в Псковской области предложили доставлять пенсию на дом

16:11, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области пенсию на дом могут доставить почтальоны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

92% от общего количества клиентов пенсионного возраста в регионе предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов. Особой популярностью услуга пользуется в Пскове, а также в Порховском, Великолукском и Себежском районах.

Получатель может в этом случае не выходить в банк и не искать банкомат. При получении пенсии клиент на руки получает квитанцию, где указаны все виды выплат.

Приход почтальона позволяет пенсионеру получить и другие услуги: оплатить коммунальные платежи при помощи почтово-кассового терминала, услуги связи, налоги и штрафы ГИБДД, госпошлины и т.д.

Такие меры необходимы особенно в период угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для получения услуги необходимо позвонить в отделение почтовой связи.