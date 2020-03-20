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Общество

Комплекс для карантина по коронавирусу подготовили под Санкт-Петербургом

В поселке Репино под Санкт-Петербургом в пансионате «Заря» готов к работе обсерватор для граждан, вернувшихся из-за рубежа без признаков ОРВИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу петербургского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

«Мы в полной мере готовы. При поступлении сегодня-завтра нуждающегося человека мы готовы выполнить соответствующие функции», - заявил глава комитета.

По словам Александра Ржаненкова, комплекс мер рассчитан на 500 человек максимум, а первые пациенты могут поступить в любой момент. При этом он подчеркнул, что инфраструктура пансионата позволяет обеспечить все основные потребности людей в условиях карантина.

Представители администрации пансионата отметили, что работу обсерватора будут обслуживать 50 человек персонала, в том числе 36 медицинских работников, которых поселят в отдельном корпусе.

Под карантин отданы второй и первый корпус комплекса, территория обсерватора окружена сетчатым забором, периметр будут патрулировать сотрудники Росгвардии.

Медики будут делать забор крови и мазки из зева и носа у пациентов. Их переоденут в стерильную одежду и проводят в номер для изоляции. Всего кровь на анализы будут брать три раза за время пребывания в обсерваторе.

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

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