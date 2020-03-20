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Общество

Испытания шести вакцин от коронавируса проводят в России

В России проводят испытания шести вариантов вакцины от нового коронавируса, их безопасность и эффективность сейчас проходит стадию подтверждения. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

По его словам, главной целью сейчас является не допустить массовое распространение коронавируса, для этого власти будут «контролировать ситуацию буквально в режиме нон-стоп, на опережение». Подобная работа связана не только с введением ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но также и с разработкой вакцины от новой инфекции, подчеркнул премьер.

«В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», - сказал Михаил Мишустин, добавив, что работа над созданием вакцин шла круглосуточно.

Михаил Мишустин надеется, что в ближайшее время безопасность и эффективность этих разработок будет подтверждена и их можно будет использовать для профилактики и контроля эпидемии.

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