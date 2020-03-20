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В Пскове на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

Фото Псковского агентства информации

В Пскове на улице Леона Поземского у дома 21/1 около 17:13 сбили 13-летнюю девочку. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, все случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

Фото Псковского агентства информации

По словам водителя, школьница перебегала дорогу вместе с подругой перед близко идущим транспортом и водитель просто не успел вовремя затормозить.

Фото Псковского агентства информации

Фото Псковского агентства информации

В результате одна из девочек получила удар.

Фото Псковского агентства информации

Подростку потребовалась медицинская помощь, она была госпитализирована в Детскую областную клиническую больницу.

Фото Псковского агентства информации

Видео с места происшествия в ближайшее время будет обнародовано. Следите за новостями. 

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