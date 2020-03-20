В Пскове на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

18:54, 20 марта 2020, ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского у дома 21/1 около 17:13 сбили 13-летнюю девочку. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, все случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

По словам водителя, школьница перебегала дорогу вместе с подругой перед близко идущим транспортом и водитель просто не успел вовремя затормозить.

В результате одна из девочек получила удар.

Подростку потребовалась медицинская помощь, она была госпитализирована в Детскую областную клиническую больницу.

Видео с места происшествия в ближайшее время будет обнародовано. Следите за новостями.