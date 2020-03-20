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Общество

Дистанционную продажу лекарств планируют начать в России с 27 марта

Дистанционную продажу безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими изделиями в России планируют начать с 27 марта, пишет ТАСС.

Соответствующая информация содержится в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ответственными исполнителями назначены Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.

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