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Общество

627 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии

627 человек умерли в Италии за последние сутки от вызванного новым типом коронавируса COVID-19 заболевания. Как пишет ТАСС, это новый антирекорд с первых дней эпидемии.

Всего с начала вспышки коронавируса в Италии умерли 4 тысячи 32 человека, выздоровели – 5 тысяч 129 человек. Прирост инфицированных за сутки составил 4 тысячи 570 человек. Общее число зараженных составляет 37 тысяч 860 человек.

С начала вспышки заболевания коронавирусом заразились более 47 тысяч человек (в их число входят и излечившиеся, и скончавшиеся).

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.

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