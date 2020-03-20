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Общество

Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели

Фото Дарьи Хватковой

Около 500 тысяч медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели, сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» выделит 5,2 млн рублей на покупку около 200 тысяч масок. Администрация региона заказала 300 тысяч масок.

Бесплатную раздачу масок в Пскове и Великих Луках «Единая Россия» организует с помощью региональных общественников и волонтёров, отметил Михаил Ведерников.

«Тем самым мы немного нивелируем сложившийся дефицит средств санитарной защиты. Так работают ответственные люди: конкретно, серьёзно и своевременно», – подчеркнул он.  

Михаил Ведерников сообщил, что по-прежнему находится в Москве, соблюдая карантин. «Первым местом, куда я после него поеду, будет Псков», – добавил он. 

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