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Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сдал тест на коронавирус. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока всё говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтверждённых случаев COVID19, и мы будем делать всё возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронвирус и дождаться его результатов на карантине», - написал глава региона.

По данным главного санитарного врача Псковской области, на данный момент официально подтвержденных случае заболевания коронавирусной инфекцией действительно нет, контроль за состоянием здоровья ведется у нескольких десятков человек, которые не так давно вернулись из зарубежных стран.

«Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права. В средствах связи не ограничен, график работы не меняется. Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду», - отметил Михаил Ведерников.

С 18 марта Россия вводит ограничение на въезд иностранных граждан. Псковская область граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией, в каждой из этих стран лабораторно подтверждены случаи заболевания.

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