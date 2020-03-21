43% зрителей потеряли российские кинотеатры за неделю из-за коронавируса

12:16, 21 марта 2020, ПАИ

В России кинотеатры потеряли к началу уик-энда 43% зрителей из-за вспышки эпидемии коронавирусной инфекции и запрета на публичные мероприятия. Об этом сообщает РБК.

19 марта 12 самых популярных в прокате фильмов посетили суммарно 156,8 тыс. зрителей. На прошлой неделе, 12 марта, на сеансах побывали 275,1 тыс. человек.

Кинотеатральный уик-энд начинается в четверг и продолжается до последних сеансов воскресенья — обычно, это самые кассовые для кинотеатров дни недели.

По сравнению с 12 марта кассовые сборы уменьшились на 47%, до 37 млн рублей. Кинотеатры забирают себе половину от бокс-офиса фильмов (оставшуюся часть получают дистрибьютор и создатель картины). В этот четверг выручка кинотеатров составила около 18,5 млн рублей — на 16,6 млн рублей меньше, чем неделей ранее.