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Общество

43% зрителей потеряли российские кинотеатры за неделю из-за коронавируса

В России кинотеатры потеряли к началу уик-энда 43% зрителей из-за вспышки эпидемии коронавирусной инфекции и запрета на публичные мероприятия. Об этом сообщает РБК. 

19 марта 12 самых популярных в прокате фильмов посетили суммарно 156,8 тыс. зрителей. На прошлой неделе, 12 марта, на сеансах побывали 275,1 тыс. человек.

Кинотеатральный уик-энд начинается в четверг и продолжается до последних сеансов воскресенья — обычно, это самые кассовые для кинотеатров дни недели.

По сравнению с 12 марта кассовые сборы уменьшились на 47%, до 37 млн рублей. Кинотеатры забирают себе половину от бокс-офиса фильмов (оставшуюся часть получают дистрибьютор и создатель картины). В этот четверг выручка кинотеатров составила около 18,5 млн рублей — на 16,6 млн рублей меньше, чем неделей ранее. 

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