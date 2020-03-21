В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких

14:41, 21 марта 2020, ПАИ

В Псковской области не наблюдается дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Расчётная потребность в ИВЛ на случай чрезвычайной ситуации в регионе составляет 66 единиц, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, сейчас в наличии и полностью подготовлены к работе 166 аппаратов, часть из которых была куплена в прошлом году.

«Нужно отметить, что в отдельных учреждениях есть некомплект – это Псковская, Великолукская и Опочецкая межрайонная больницы. Однако этот дефицит полностью покрывает областная больница, где установлен 31 аппарат при потребности в 13», - заметил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что сверх этого количества 124 аппарата ИВЛ установлены в машинах скорой помощи Псковской области.