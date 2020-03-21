0
16:12
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
14:41
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
14:32
Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков
13:49
Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
13:30
Собственный Хатико появился в Опочецком районе
12:25
Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов
10:41
Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей
Еще новости
Общество

В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких

В Псковской области не наблюдается дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Расчётная потребность в ИВЛ на случай чрезвычайной ситуации в регионе составляет 66 единиц, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По его словам, сейчас в наличии и полностью подготовлены к работе 166 аппаратов, часть из которых была куплена в прошлом году.

«Нужно отметить, что в отдельных учреждениях есть некомплект – это Псковская, Великолукская и Опочецкая межрайонная больницы. Однако этот дефицит полностью покрывает областная больница, где установлен 31 аппарат при потребности в 13», - заметил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что сверх этого количества 124 аппарата ИВЛ установлены в машинах скорой помощи Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков Около 130 обращений поступило за сутки в инфоцентр в Пскове по вопросам коронавируса Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО) В Пскове организован досмотр прибывающих самолетами из Москвы пассажиров 43% зрителей потеряли российские кинотеатры за неделю из-за коронавируса Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса Великолукская академия физкультуры перешла на дистанционное обучение Вера Емельянова о коронавирусной инфекции: Мы готовы ко всем вызовам
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
21 марта 2020
Михаил Ведерников поблагодарил возвращавшегося из Сербии рейсом Москва — Псков пассажира за честность
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
21 марта 2020
В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков
21 марта 2020
Вера Емельянова: Все пассажиры рейса Москва — Псков прошли осмотр медиков
Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
21 марта 2020
Досмотр прибывающих самолетами из Москвы в Псков пассажиров (ВИДЕО)
Собственный Хатико появился в Опочецком районе
21 марта 2020
Собственный Хатико появился в Опочецком районе
Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов
21 марта 2020
Псковский губернатор поблагодарил молодежь за активность при реализации проектов
Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей
21 марта 2020
Михаил Ведерников: власти Псковской области делают все для обеспечения безопасности и здоровья людей
ФОТОФАКТ: в Пскове выпал снег
21 марта 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове выпал снег

Идет загрузка...