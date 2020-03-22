Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии

09:00, 22 марта 2020, ПАИ

793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий. Как пишет ТАСС, с первых дней эпидемии в стране скончались 4 тысячи 825 человек.

Число инфицированных в Италии возросло за сутки на 4 тысячи 871, всего – 42 тысячи 681. Более 6 тысяч человек выздоровели. С начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек. По мнению специалистов, пик пока не преодолен.

В России создают авиационную группировку, которая доставит в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков, комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медоборудование.